Астрологи назвали топ знаков зодиака, которые скорее всего убегут из-под алтаря

Некоторым людям может казаться, что они соглашаются к великому дню, но потом их нервы вынимают лучше, когда дело доходит до того, чтобы сказать "да". Может показаться, что они холодны и бессердечны, но астрология может быть причиной отсутствия счастливого конца.

Астрологи указывают, что некоторые знаки более склонны терять чувство перед важным днем. Они рассказали, кто эти знаки, от слегка испуганного обязательствами, до полностью травмированного.

Дева

Если бы вы могли заглянуть в голову Девы, вы наверняка стали бы свидетелями того, как они рассматривают множество мелких деталей и двигаются вниз по спирали. Они не только критикуют недостатки других, они также жестко критикуют себя. Если свадьба не планируется идеально, Девы, скорее всего, развернутся и уйдут.

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Лев

Если у Львов возникнут сомнения, что партнер не появится, они пойдут первыми. Для этих знаков важна гордость, и они предпочитают контролировать ситуацию. Они знают себе цену и не позволят никому унизить их. Его Льва просто не позволит им быть обескураженным, и они скорее разрушат их отношения.

Близнецы

Близнецы склонны к спирали или чрезмерным соображениям, если дела обстоят не так, как им нужно. Однако Близнецы, безусловно, больше переживают о том, что люди им не нравятся или говорят неправильные вещи. Они действительно хотят найти спутника жизни, но им тяжело взять на себя обязательство и могут мгновенно изменить свое мнение.

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Водолей

Водолей известны своей отстраненностью, поэтому, если они женятся, это великое дело. Они также невероятно уникальны и не любят, когда их ставят в пределы. Если что-то кажется мало-мальски традиционным или нормальным, эти знаки поднимут это в противоположном направлении.

Овен

Овны не руководствуются принципом "найти свою вторую половинку". Если они завершат отношения, не говоря уже о браке, они будут сосредоточены на том, чтобы сделать друг друга лучшей версией себя и поддержать индивидуальный рост. Они своевольны и смелы, найдут в себе мужество передумать и избежать жизни в клетке.

Стрелец

Стрелец ненавидит сидеть на месте, и его раздражает мысль о том, чтобы его заперли. Понятие брака может их легко испугать, поэтому именно они являются знаком зодиака, который скорее всего оставит половинку у алтаря. Проблема связи с другим человеком состоит в том, что нет гарантии, что это всегда будет приключение или что-нибудь новое.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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