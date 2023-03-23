Астрологи составили ТОП наименее желанных знаков зодиака в отношениях

Независимо от того, насколько кто-то успешен, физически привлекателен или обаятелен, вы можете заметить, что охрана стоит вокруг него. Конечно, никто не идеален, но что делает потенциального партнера таким неприятным?

Это то, что они слишком критично относятся к другим или, возможно, это характер? Астрологи назвали топ наименее желанных партнеров по знакам зодиака, от безвредно зажигательных до эмоционально отталкивающих знаков.

Дева

Девы очень аналитичны и ориентированы на детали. Хотя это может быть большим преимуществом во многих областях жизни, это также может привести к чрезмерной критичности Дев относительно себя и других. Они могут присматриваться к тому, как вы складываете белье, волноваться и злиться, когда вы опаздываете на пять минут, и в общем им трудно расслабиться.

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Козерог

Отчасти это связано с тем, что Козерогами руководит Сатурн, планета дисциплины, ответственности и ограничений. Это делает их чрезвычайно трудолюбивыми и целеустремленными, но также делает их негибкими и напряженными в личной жизни. Не удивляйтесь, если они пропустят ужин на день рождения из-за того, что они задержались в офисе.

Скорпион

Скорпион, мягко говоря, сложен. Кто их любит, кто ненавидит, а кто немного боится. Они очень эмоциональны и страстны, но они также очень интенсивны, скрытны и порой манипулятивны, защищая свою уязвимую сторону. Люди захотят избегать слишком близкого сближения со Скорпионами и поэтому их могут воспринимать как менее желанные.

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Водолей

Водолей – свободный эксцентрик зодиака, управляемый Ураном, планетой инноваций, бунтарства и непредсказуемости. Некоторым людям трудно связать их эксцентричность. Идеалистические взгляды могут мешать им идти на компромисс или видеть другие точки зрения. Водолеи любят свою свободу и не хотят связывать себя отношениями.

Овен

Репутация Овна как импульсивного, решительного и иногда эгоистического может побуждать некоторых людей считать его одним из наименее желанных знаков. Воспалительная личность не только делает их знаменитыми, но и заставляет агрессивно соперничать, даже с теми, кого они любят. Вспышки гнева обычно длятся недолго, но они несомненно могут причинить боль партнеру.

Рак

Люди могут считать их одним из наименее желанных знаков через капризность. Они, как правило, очень ориентированы на семью и защищают своих близких, но это также может привести к тому, что они будут слишком чувствительны. Они могут говорить часами и часами или игнорировать вас месяцами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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