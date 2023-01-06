Астрологиня рассказала, в какой час нужно загадать желание на Рождество, чтобы оно сбылось

Популярная астролог рассказала украинцам, как нужно загадать желание на Рождество, чтобы оно обязательно сбылось. Для этого необходимо обратиться к небесам с молитвой.

Чтобы высшие силы услышали вашу просьбу, обращаться нужно в точно указанное время – 3 часа ночи. Об этом астролог рассказала в Telegram-канале "АстроОберег".

"Я уверена, что это последнее Рождество, которое мы встречаем во время войны. Следующее Рождество мы будем встречать в свободной, независимой Украине. 7 января в 3 часа ночи небо открыто для ваших просьб и молитв. Так как многие практически целый год молятся, ваша молитва будет услышана сегодня в 3 часа до 3:03. Три минуты, это очень много. У нас есть одно желание, которое загадают просто все. Оно обязательно исполнится в этом году. А потом просите для себя", – объяснила она.

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