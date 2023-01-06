Астрологиня розповіла о якій годині треба загадати бажання на Різдво, щоб воно збулось

Популярна астрологиня розповіла українцям, як треба загадати бажання на Різдво, щоб воно обов'язково здійснилося. Для цього необхідно звернутися до небес із молитвою.

Щоб найвищі сили почули ваше прохання, звертатися потрібно у вказаний час – 3 години ночі. Про це астролог розповіла у Telegram-каналі "АстроОберіг".

"Я впевнена, що це останнє Різдво, яке ми зустрічаємо під час війни. Наступне Різдво ми зустрічатимемо у вільній, незалежній Україні. 7 січня о 3 годині ночі небо відкрите для ваших прохань та молитов. Оскільки багато хто практично цілий рік молиться, ваша молитва буде почута сьогодні о 3 годині до 3:03. Три хвилини, це дуже багато. У нас є одне бажання, яке загадають просто все. Воно обов'язково здійсниться цього року. А потім просіть для себе", – пояснила вона.

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