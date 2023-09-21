Астрономы нашли у соседней звезды железную планету размером с Землю, год на которой длится всего 7,7 часов

В понимании природы важна ее распространение, что оказывается актуальным как в изучении экзопланет, так и в теориях формирования планет. Природные явления и феномены постоянно подвергают сомнению наши модели и поощряют ученых глубже углубляться в их природу.

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Одной из таких неординарных планет является Gliese 367 b, также известная под названием Tahay, о которой пишет Science Alert. Это планета с ультракоротким периодом вращения, которая совершает вращение вокруг своей звезды за 7,7 часа.

Стоит отметить, что наш каталог экзопланет насчитывает более 5000 объектов, из которых почти 200 являются планетами с ультракоротким периодом вращения, поэтому Gliese 367 b не кажется уникальной в этом контексте. Но основное любопытство она привлекает благодаря другому свойству – чрезвычайно высокой плотности, почти вдвое превышающей плотность Земли.

Это свойство свидетельствует о возможной высокой концентрации железа на планете. Первоначально Gliese 367 b была обнаружена астрономами благодаря данным, полученным от космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в 2021 году. Однако новые исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters, позволили точнее определить массу и радиус этой загадочной планеты благодаря усовершенствованным измерениям. Кроме того, они также раскрыли наличие двух спутников у планеты.

Научная статья, названная "Компания для субземли сверхвысокой плотности и ультракороткого периода GJ 367 b: открытие двух дополнительных планет с малой массой через 11,5 и 34 дня", подписана главным автором Элизой Гоффо, аспирантом физического факультета Туринского университета.

В 2021 году TESS заметил Gliese 367 b, регистрируя очень слабый транзитный сигнал от красного карлика, известного как Gliese 367. Сигнал был настолько слаб, что обнаружение его требовало больших усилий, и астрономы предполагали, что эта планета может быть почти такой же массой, как Земля.

В 2021 году исследователи предприняли попытку измерения массы и плотности GJ 367 b с помощью спектрографа HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) в Европейской южной обсерватории. Эти измерения показали, что радиус планеты составляет 72% от Земли, а ее масса – 55% от Земли. Вероятно, это указывает на то, что Gliese 367 b может быть остаточным ядром некогда более крупной планеты.

Используя HARPS для дополнительных наблюдений GJ 367 b, учёные получили еще более точные результаты, показавшие, что планета имеет массу, составляющую 63% массы Земли, и ее радиус составляет 70% радиуса Земли. Таким образом, Gliese 367 b оказалась еще более плотной, чем указывали предыдущие исследования.

Возникает естественный вопрос: как Gliese 367 b могла стать столь плотной? Вероятно, она не всегда была такой, как сейчас, и возможно, что эта планета когда-то имела каменистую оболочку, которая была удалена, оставив только плотное ядро.

Ведущий автор Элиза Гоффо отмечает, что вы можете сравнить GJ 367 b с планетой, похожей на Землю, со снятой каменистой мантией. И это может иметь важнейшие последствия для понимания процесса формирования GJ 367 b. Возможно, эта планета изначально походила на Землю, с плотным ядром, главным образом из железа, окруженным силикатной мантией.

Таким образом, существуют основания полагать, что какое-либо событие, например, столкновение с другими протопланетами на раннем этапе существования планеты, может быть причиной потери каменистой мантии и оставление только плотного ядра GJ 367 b.

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