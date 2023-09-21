Астрономи знайшли біля сусідньої зірки залізну планету розміром із Землю, рік на якій триває всього 7,7 годин

У розумінні природи, важливою є її розповсюдження, що виявляється актуальним як у вивченні екзопланет, так і в теоріях формування планет. Природні явища та феномени постійно ставлять під сумнів наші моделі та заохочують вчених глибше заглиблюватися в їх природу.

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Однією з таких неординарних планет є Gliese 367 b, також відома під назвою Tahay, про яку пише Science Alert. Це планета з ультракоротким періодом обертання, яка здійснює обертання навколо своєї зорі за лише 7,7 години.

Варто відзначити, що наш каталог екзопланет налічує понад 5000 об'єктів, з яких майже 200 є планетами з ультракоротким періодом обертання, тож Gliese 367 b не видається унікальною в цьому контексті. Але основну цікавість вона привертає завдяки іншій властивості – надзвичайно високій щільності, яка майже вдвічі перевищує щільність Землі.

Ця властивість свідчить про можливу високу концентрацію заліза на планеті. Початково Gliese 367 b була виявлена астрономами завдяки даним, отриманим від космічного телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) у 2021 році. Проте нові дослідження, опубліковані в журналі "The Astrophysical Journal Letters", дозволили точніше визначити масу та радіус цієї загадкової планети завдяки вдосконаленим вимірюванням. Крім того, вони також розкрили наявність двох супутників у планети.

Наукова стаття, названа "Компанія для субземлі надвисокої щільності та ультракороткого періоду GJ 367 b: відкриття двох додаткових планет із малою масою через 11,5 і 34 дні", підписана головним автором Елізою Гоффо, яка є аспірантом фізичного факультету Туринського університету.

У 2021 році TESS помітив Gliese 367 b, реєструючи дуже слабкий транзитний сигнал від червоного карлика, відомого як Gliese 367. Сигнал був настільки слабкий, що виявлення його потребувало великих зусиль, і астрономи припускали, що ця планета може бути майже такою ж масою, як Земля.

У 2021 році дослідники здійснили спробу вимірювання маси та щільності GJ 367 b за допомогою спектрографа HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) у Європейській південній обсерваторії. Ці вимірювання показали, що радіус планети становить 72% від Землі, а її маса – 55% від Землі. Ймовірно, це вказує на те, що Gliese 367 b може бути залишковим ядром колись набагато більшої планети.

Використовуючи HARPS для додаткових спостережень GJ 367 b, вчені отримали ще більш точні результати, які показали, що планета має масу, що становить 63% маси Землі, і її радіус складає 70% радіуса Землі. Таким чином, Gliese 367 b виявилася ще щільнішою, ніж вказували попередні дослідження.

Виникає природне питання: як Gliese 367 b могла стати такою щільною? Ймовірно, вона не завжди була такою, як є зараз, і можливо, що ця планета колись мала кам'янисту оболонку, яка була видалена, залишивши лише щільне ядро.

Провідний автор Еліза Гоффо зауважує, що ви можете порівняти GJ 367 b із планетою, схожою на Землю, зі знятою кам'янистою мантією. І це може мати важливі наслідки для розуміння процесу формування GJ 367 b. Можливо, ця планета спочатку була схожа на Землю, зі щільним ядром, головним чином зі заліза, оточеним силікатною мантією.

Таким чином, існують підстави вважати, що якась подія, наприклад, зіткнення з іншими протопланетами на ранньому етапі існування планети, може бути причиною втрати кам'янистої мантії і залишення лише щільного ядра GJ 367 b.

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