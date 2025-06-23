Атака РФ на Киев: обстрел практически уничтожил клинику Santer (фото, видео)

В результате очередной террористической атаки России на Киев в ночь на 23 июня была повреждена клиника Santér, расположенная в Шевченковском районе столицы. часть которого является уникальной и дорогой.

Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)

Последствия атаки. Источник: OBOZ.UA

Последствия атаки. Источник: OBOZ.UA

Последствия атаки. Источник: OBOZ.UA

Последствия атаки. Источник: OBOZ.UA

О событии сообщил журналист OBOZ.UA Андрей Жигайло, а также одна из основательниц клиники – врач-онкогинекологиня Екатерина Харченко. К счастью, обошлось без жертв.

Клиника Santér начала свою работу 8 ноября 2024 года, позиционируя себя как современный медицинский дом с заботливым отношением к пациентам.

Напомним, армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!