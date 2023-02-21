Атака 'сотен российских самолетов' на Киев: Игнат прокомментировал возможный обстрел столицы

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал информацию, что якобы россия планирует массово атаковать Киев с самолетов. Он уверил, что это неправда.

Представитель воздушного командования считает, что российская федерация не будет применять авиацию для массированных атак Украины в годовщину своего полномасштабного вторжения. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение. Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней (вторжение. – Ред.)", – отметил Игнат.

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Он добавил, что противовоздушная оборона Украины усилена современными комплексами ПВО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст", – добавил Игнат.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские кафиры не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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