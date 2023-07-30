Банки с пуками, переливание молока и порошок из мумий: Какими странными способами люди "лечились" раньше

Современное общество имеет множество преимуществ, и одно из них, которое наши предки, наверное, позавидовали бы, это возможность обращаться к врачам и ожидать безопасного и эффективного лечения.

Для того чтобы оценить, насколько далеко продвинулась медицина, нам не нужно смотреть далеко в прошлое, поскольку можно найти немало примеров странных и удивительных методов лечения, которые использовались в истории человечества. Вот три самых удивительных и причудливых из них. Об этом пишет Sciense Alert.

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Банка пуков

В эпоху Великой лондонской чумы в 1660-х годах было страшно. Общественность была готова попробовать почти что угодно, чтобы сохранить свое здоровье, включая нюхание баночки собственных газов. Врачи, возможно, считали, что чума распространяется через вредные газы, и неприятный запах может разбавить эту "смертоносную пару". Таким образом, некоторые местные жители, по-видимому, сохраняли свои пукания в банках, на случай, если понадобится "использовать" этот запас быстрого дыхания.

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Переливание молока

До открытия групп крови многие пациенты, получавшие кровь от доноров, заканчивались летальным исходом. В конце 1800-х годов врачи стали популярнее использовать молоко в качестве альтернативы. Они считали, что эта драгоценная жидкость, полученная от коров, коз или людей, обеспечит организм сырьем для создания белых кровяных телец более безопасным способом, чем донорская кровь. Однако на самом деле переливание молока часто приводило к смерти. Эта идея быстро утратила популярность.

Сила мумии

Если вы зашли в аптеку в Европе в средневековье, вероятно, вы могли бы приобрести порошок, содержащий измельченную египетскую мумию. Начиная с 12 века, мумия была широко распространенным средством лечения кровоподтеков, головных болей, ран, рака, подагры или депрессии. Однако только в 16 веке врачи стали сомневаться в эффективности этого препарата. Вероятно, вся эта мода основывалась на неправильном переводе древних текстов, утверждавших, что битум, часто используемый при мумификации, способен заживлять раны и служить противоядием.

Ранее учёные объяснили, каким образом котам удается при падении постоянно приземляться на лапы.

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