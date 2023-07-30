Банки з пуками, переливання молока та порошок із мумій: Якими дивними способами люди "лікувались" раніше

Сучасне суспільство має безліч переваг, і одна з них, яку наші предки, напевно, позаздрили б, це можливість звертатися до лікарів та очікувати безпечного та ефективного лікування.

Для того, щоб оцінити, наскільки далеко просунулася медицина, нам не потрібно дивитися далеко в минуле, оскільки можна знайти чимало прикладів дивних і надзвичайних методів лікування, які використовувалися в історії людства. Ось три найдивніших і найхимерніших з них. Про це пише Sciense Alert.

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Банка пукань

В епоху Великої лондонської чуми у 1660-х роках було страшно. Громадськість була готова спробувати майже будь-що, щоб зберегти своє здоров'я, включаючи нюхання баночки власних газів. Лікарі, можливо, вважали, що чума поширюється через шкідливі гази, і неприємний запах може розбавити цю "смертоносну пару". Таким чином, деякі місцеві мешканці, очевидно, зберігали свої пукання в банках, на випадок, якщо знадобиться "використати" цей запас швидкого подиху.

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Переливання молока

До відкриття груп крові багато пацієнтів, які отримували кров від донорів, закінчувалися летальним результатом. В кінці 1800-х років лікарі почали популярніше використовувати молоко як альтернативу. Вони вважали, що ця дорогоцінна рідина, отримана від корів, кіз або людей, забезпечить організм сировиною для створення білих кров'яних тілець безпечнішим способом, ніж донорська кров. Проте насправді переливання молока часто призводило до смерті. Ця ідея швидко втратила популярність.

Сила мумії

Якщо ви зайшли до аптеки в Європі в середньовіччі, ймовірно, ви могли би придбати порошок, який містить подрібнену єгипетську мумію. Починаючи з 12 століття, мумія була широко поширеним засобом лікування синців, головних болів, ран, раку, подагри або депресії. Проте лише у 16 столітті лікарі почали сумніватися в ефективності цього препарату. Ймовірно, вся ця мода ґрунтувалася на неправильному перекладі стародавніх текстів, які твердили, що бітум, часто використовуваний при муміфікації, має здатність загоювати рани та служити протиотрутою.

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