Батареи будут греть лучше: как 'прокачать' радиаторы

Повысить эффективность работы домашних радиаторов и сэкономить на отоплении позволит довольно простой способ. Специалисты советуют провести "прокачку" батарей отопления.

Эксперт по отоплению Энди Керр в комментарии Daily Express отметил, что радиаторы будут работать более эффективно, если устроить им "продувку". "Если воздух остается внутри ваших радиаторов, и ему некуда деваться, это приведет к закупорке. Поэтому распространение горячей воды по всему радиатору притормозится", – добавил он.

Энди Керр советует делать "продувку" несколько раз в месяц, чтобы позволить системе отопления выполнять свою работу - поддерживать тепло в доме.

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"Регулярная продувка радиаторов заставит ваше центральное отопление работать эффективнее, так что вы можете быть спокойны, зная, что экономите плату за отопление", — добавил он.

Специалист говорит, проверить, нужна ли прокачка вашим радиаторам, можно несколькими способами. Прежде всего – коснитесь верхней части батареи – если она холодная, то точно следует спускать воздух.

"Внимательно ощупайте поверхность ваших радиаторов на наличие "холодных пятен". Если какие-то из них издают забавный шум во время нагрева, имеют пятна, к которым тепло не достигает, или вы заметили, что радиатор холодный в верхней части, безусловно, стоит их "прокачать", – посоветовал Энди Керр.

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