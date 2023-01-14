Батареї грітимуть краще: як 'прокачати' радіатори

Підвищити ефективність роботи хатніх радіаторів та заощадити на опаленні дозволить доволі простий спосіб. Фахівці радять провести "прокачку" батарей опалення.

Експерт з опалення Енді Керр у коментарі Daily Express зауважив, що радіатори працюватимуть ефективніше, якщо влаштувати їм "продувку". "Якщо повітря залишається всередині ваших радіаторів, і йому нікуди подітися, це призведе до закорковування. Тому поширення гарячої води по всьому радіатору пригальмується", – додав він.

Енді Керр радить робити "продувку" кілька разів на місяць, щоб дозволити системі опалення виконувати свою роботу — підтримувати тепло в оселі.

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"Регулярна продувка радіаторів змусить ваше центральне опалення працювати ефективніше, тож ви можете бути спокійні, знаючи, що економите плату за опалення", – додав він.

Фахівець каже, що перевірити, чи потрібна прокачка вашим радіаторам, можна кількома способами. Найперше – торкніться верхньої частини батареї – якщо вона холодна, то точно варто спускати повітря.

"Уважно обмацайте поверхню ваших радіаторів на наявність "холодних плям". Якщо якісь з них видають кумедний шум під час нагрівання, мають плями, до яких тепло не досягає, або ви помітили, що радіатор холодний у верхній частині, безумовно, варто їх "прокачати", – порадив Енді Керр.

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