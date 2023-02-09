Белье Эдварда и протез яичек: 7 неожиданных вещей, которые известные актеры украли во время съемок

На съемках фильмов и сериалов всегда найдется куча интересного реквизита. И обычно эти вещи запрещено выносить за пределы съемочной площадки. Однако некоторых известных актеров этот запрет не остановил. Нет, они, скорее всего, не клептоманы, просто каждому хочется оставить себе в память что-то уникальное, а иногда и очень странное о своем персонаже и этом этапе карьеры в их жизни. Сегодня мы рассмотрим 7 неожиданных вещей, которые украли кинозвезды во время съемок.

1. Марк Волберг похитил протез пениса из "Ночи в стиле буги"

Актер культового американского фильма не удержался от того, чтобы взять протез пениса из "Ночей в стиле буги", который зрители наконец-то увидели в конце фильма, после того, как столько о нем услышали. Во время интервью на Late Night with Seth Myers актер признался в том, что, как он утверждает, это единственный реквизит, который он когда-либо украл.

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2. Крис Пратт украл костюм Звездного Лорда из "Сторожевых галактики"

Если вы фанат Криса Пратта, то приготовьтесь любить его еще больше. Актер украл части своего костюма из "Сторожевых галактики", чтобы он мог одеться и посетить больных детей. Перед выходом фильма актер сказал Panzer TV: "Я украл куртку и часть гардероба, чтобы, если этот фильм выйдет на экраны и достигнет того успеха, на который все надеются, я смогу последовать примеру кого-то, скажем, Рассела Уилсона, и ходить посещать детей" .

3. Уилл Феррелл забрал протез яичек из "Сводных братьев"

Технически это не "кража", потому что Феррелл получил разрешение на это от отдела реквизита. Сейчас у актера сохраняется протез яичек из недооцененной комедии 2008 года "Сводные братья", изготовление которого, по его словам, стоит около 10 000 долларов. Феррелл сообщил, что забрал этот реквизит на шоу Дэна Патрика:

"Вы знаете, что у меня есть, один из моих ценных памятных сувениров из "Сводных братьев". Моя пара протезных яичек, которые я вставляю на барабанную установку. Я часто приношу их на обеды, которые мы устраиваем", - отметил актер .

4. Дакота Джонсон украла флогер из серии "Пятьдесят оттенков серого"

Дакота Джонсон призналась во время интервью Glamour, пережившей много "ужасных моментов" во время съемок фильма "Пятьдесят оттенков серого". Однако это не помешало актрисе взять домой несколько реквизитов из фильма. Она призналась в воровстве большого количества нижнего белья и флогера со съемочной площадки. Она утверждает, что плеть теперь просто собирает пыль в ее гараже.

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5. Роберту Паттинсону понравилось белье Эдварда из "Сумерки"

У Роберта Паттинсона, вероятно, было много интересного реквизита, которым он мог воспользоваться в течение четырех фильмов "Сумерки". Однако английского актера заинтересовали только трусики Эдварда. Он объяснил свои соображения во время пресс-конференции в 2012 году:

"Честно говоря, я брал много нижнего белья. Я делал это во всех фильмах. У них лучшее белье, и я не знаю, откуда они его берут. Я использую его каждый день".

6. Руперт Гринт похитил номер дома в "Гарри Поттере"

Все три главных актера из фильмов о Гарри Поттере получили маленький сувенир. Гринт снял номер с двери Дома Дурслов (место, где осиротевший Поттер воспитывался его тетей и дядей). Полный адрес дома был Привет Драйв, 4. Руперт забрал четверку себе на память.

7. Райан Рейнольдс не смог уйти без своего костюма Дедпула

Актер не смог отказать себе в этом великом желанье и забрал костюм Дедпула. Но это не единственный реквизит супергероя, который взял Райан Рейнольдс. Также канадский актер забрал кольцо другого персонажа – Зеленого Фонаря. Однако, возможно потому, что фильм был немного провальным, а может просто потому, что Рейнольдс хороший парень, он подарил этот перстень победителю конкурса на Comic-Con в Сан-Диего в 2011 году.

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