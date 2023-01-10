Бесплатные LED-лампы: стала известна дата начала обмена старых ламп накаливания

В Кабмине определились с началом старта программы по обмену старых ламп накаливания на бесплатные энергосберегающие LED-лампы. Ранее в правительстве не смогли определиться с анонсированной датой раздачи.

О старте программы сообщил глава правительства, премьер Денис Шмигаль. В своем телеграмм-канале он отметил, что бета-тестирование программы состоится с 16 января.

Отмечается, что на первом этапе планируют заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы", - заявил Шмигаль.

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Шмигаль подчеркнул, что для этого нужно подать заявку через "Дію", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты".

Во время заседания правительственное правительство Шмигаль поблагодарил партнеров, в частности Еврокомиссию, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Францию, которая добавляет еще 5 млн.

Отметим, что замена ламп питания на энергосберегающие LED-лампы, может помочь Украине потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки.

Напомним, о программе бесплатного обмена устаревших ламп накаливания на новые светодиодные стало известно недавно. Таким образом власти будут пытаться сократить нагрузку на электросистему.

Позже анонсированная на начало января программа по замену ламп не состоялась. В министерстве экономики объяснили, с чем связаны задержки в начале работы такой программы.

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