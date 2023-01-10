Безкоштовні LED-лампи: стала відома дата початку обміну старих ламп розжарювання

У Кабміні визначилися з початком старту програми обміну старих ламп розжарювання на безкоштовні енергозберігаючі LED-лампи. Раніше в уряді не змогли визначитись із анонсованою датою роздачі.

Про старт програми повідомив глава уряду прем'єр Денис Шмигаль. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що бета-тестування програми відбудеться з 16 січня.

На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі по всій території України.

"Сьогодні уряд приймає рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Йдеться про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи", - заявив Шмигаль.

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Шмигаль наголосив, що для цього потрібно подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні "Укрпошти".

Під час засідання урядовий уряд Шмигаль подякував партнерам, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн.

Зазначимо, що заміна ламп живлення на енергозберігаючі LED-лампи може допомогти Україні споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження.

Нагадаємо, про програму безкоштовного обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні стало відомо нещодавно. Таким чином влада намагатиметься скоротити навантаження на електросистему.

Пізніше анонсована на початок січня програма із заміни ламп не відбулася. У міністерстві економіки пояснили, з чим пов'язані затримки на початку роботи такої програми.

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