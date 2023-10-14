Блогерша рассказала, как наносить духи на тело, чтобы запах держался весь день

Духи – это важная часть нашего образа, но не все ароматы обладают достаточной стойкостью, иногда исчезая за несколько часов, особенно дешевые товары.

Однако тикток-блогерша Эмма Мак поделилась очень простым лайфхаком, который может помочь продлить стойкость духов. Этот трюк может превратить даже самые стойкие духи в те, которые продержатся в течение всего дня.

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Как продлить стойкость духов?

Для этого вам понадобится всего лишь один продукт, который, несомненно, у вас дома – вазелин. Если у вас нет вазелина, его можно заменить любым другим жирным кремом без собственного запаха.

Итак, способ следующий: нанесите тонкий слой вазелина на те места тела, где обычно наносите духи. Затем, нанесите свой любимый парфюм на те же места. Результат – ваш аромат будет держаться на коже гораздо дольше.

Как это работает?

Вазелин – практически масло, которое может связать разные типы масел, обычно содержащихся в составе духов. Он фактически фиксирует аромат на вашей коже, сохраняя его подольше. Кроме того, вазелин впитывает масло, содержащееся в духах, и медленнее высвобождает его, чем это делает кожа или одежда. Как результат, не только продолжительность аромата увеличивается, но и экономия на расходах на духи.

Важно отметить, что сам аромат духов остается неизменным, поскольку вазелин без запаха, поэтому он не будет конфликтовать с вашим любимым духами.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать аромат парфюма, который подходит именно вам. А также о том, как сохранить аромат духов на целый день благодаря 4 советам.

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