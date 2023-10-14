Блогерка розповіла, як наносити парфуми на тіло, щоб запах тримався весь день

Парфуми – це важлива частина нашого образу, але не всі аромати мають достатню стійкість, іноді зникаючи за кілька годин, особливо дешеві товари.

Однак тікток-блогерка Емма Мак поділилася дуже простим лайфхаком, який може допомогти подовжити стійкість парфумів. Цей трюк може перетворити навіть найменш стійкі парфуми в ті, які протримаються протягом усього дня.

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Як саме подовжити стійкість парфумів?

Для цього вам знадобиться всього лише один продукт, який, безсумнівно, ви маєте вдома – вазелін. Якщо у вас немає вазеліну, то його можна замінити будь-яким іншим жирним кремом без власного запаху.

Отже, спосіб наступний: нанесіть тонкий шар вазеліну на ті місця тіла, де зазвичай наносите парфуми. Потім, нанесіть свій улюблений парфум на ті самі місця. Результат – ваш аромат буде триматися на шкірі набагато довше.

Як це працює?

Вазелін – практично олія, яка може зв'язати різні типи олій, які зазвичай містяться в складі парфумів. Він фактично фіксує аромат на вашій шкірі, зберігаючи його довше. Крім того, вазелін усмоктує масло, яке міститься в парфумах, і повільніше вивільняє його, ніж це робить шкіра чи одяг. Як результат, не лише тривалість аромату збільшується, але і економія на витратах на парфуми.

Важливо відзначити, що сам аромат парфумів залишається незмінним, оскільки вазелін є без запаху, тому він не конфліктуватиме з вашим улюбленим парфумом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати аромат парфумів, який підходить саме вам. А також про те, як зберегти аромат парфумів на цілий день завдяки 4 порадам.

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