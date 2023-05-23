Богатство и изобилие: зачем класть монеты на подоконник

В современной жизни, когда экономическая ситуация стала менее стабильной, все больше людей обращают внимание на разные способы привлечения благополучия и финансового достатка. И хотя труд и навыки играют важную роль в достижении успеха, иногда можно испытать помощь от "потусторонних" сил. В этой статье мы поделимся с вами простым ритуалом, который по поверьям может способствовать привлечению богатства в вашу жизнь.

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Откуда происходят эти верования и ритуалы? На протяжении многих веков существовало множество прихотей, суеверий и примет, особенно связанных с финансовыми делами. Хотя многие сегодня не верят в их действенность, специалисты по магии утверждают, что эти маленькие практики могут способствовать открытию потока благополучия. Ваши усилия будут вознаграждены, а ваши доходы возрастут.

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Итак, давайте рассмотрим несколько финансовых верований и ритуалов, которые следует знать:

Никогда не передавайте деньги из рук в руки, поскольку это может привести к их неотвратимой потере; Храните веник в доме с метлой вверх, чтобы привлекать благополучие; Ваш кошелек должен всегда содержать неразменную купюру, которую не следует тратить. Считается, что это привлечет к вам богатство; Избегайте счета чужих денег, поскольку это может привести к неприятностям со своими собственными финансами; Не ссужайте деньги вечером, поскольку это может принести несчастье; Рекомендуется хранить деньги на кухне, а не под матрасом или в шкафу; Если у вас есть денежное дерево на дому, оно может помочь привлечь богатство. Если нет, рекомендуется получить его, поскольку это растение считается магнитом для финансового состояния. Для усиления эффекта можно выполнять специальный ритуал, который станет вашей повседневной практикой.

Следует помнить, что успех любого ритуала зависит от налаживания вашего мышления и эмоций. Если вы постоянно думаете об отсутствии денег, трудно ожидать их роста. Во время проведения ритуала настройте себя на позитивный настрой и действуйте.

Итак, для проведения ритуала сговора на удачу и деньги, после получения зарплаты положите три монеты в горшок с денежным деревом. Важно произнести следующие слова:

"Как монеты под землей остаются и энергию богатства деревцу дарят, так и мои деньги в доме будут расти и приумножаться. Пусть так и произойдет".

Произношения этих слов однажды, когда вы бросаете монеты в землю, будет достаточно.

Также стоит уяснить, что окна и двери являются местами, через которые входит денежная энергия. Поэтому рекомендуется держать несколько желтых монет на подоконнике постоянно, поскольку они будут способствовать привлечению богатства. Если вы будете выполнять этот простой ритуал ежемесячно и соблюдать финансовые верования, скоро вы заметите, как деньги начнут легко приходить в ваш дом!

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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