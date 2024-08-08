Бойцы ГУР на Запорожском направлении 'набили гору оккупационной техники' (видео)

7 августа бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность, уничтожив значительное количество вражеской техники на Запорожском направлении. российские захватчики понесли и значительные потери

По данным разведки, украинские защитники успешно поразили два грузовика "Урал", грузовик "Газель", три автомобиля УАЗ и квадроцикл. Кроме того, враг понес потери в живой силе.

Читайте также: Впервые в истории: появилось видео удара FPV-дрона по российскому вертолету Ми-28 над Курской областью рф

В Главном управлении разведки показали результат работы бойцов "Кабул 9":

"Особенности украинской охоты - разведчики за день набили гору оккупационной техники. 7 августа 2024 года воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины провели результативный охотничий день на Запорожском фронте", — прокомментировали в ГУР.

Напомним, на днях пограничники бригады "Гарт" по зенитной установке сбили ударный дрон российской армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!