Бойцы ГУР поразили российский передовой пункт управления (видео)

В районе Ивановки Херсонской области украинские разведчики нанесли удар по передовому пункту управления российских оккупантов. Согласно официальной информации, 26 февраля 2025 года около 22:00 был успешно уничтожен командный пункт 14-го армейского корпуса ВС РФ.

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Операцию провели бойцы Департамента активных действий ГУР, которые использовали взрывной сброс с беспилотника для поражения враждебной цели. Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, разведчики обнародовали видеозапись, зафиксировавшую момент точного удара по объекту противника.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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