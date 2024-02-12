Бойцы ССО уничтожили КНП оккупантов на Херсонщине: какие еще потери понес враг (видео)
Бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских военных. Это произошло в Херсонском направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Также враг понес потери в живой силе.
ССО уничтожили КСП противника и состав с боекомплектом в Херсонской области, говорится в сообщении.
Операторы 73-го морского центра ССО работают в Херсонской области и уничтожают российских оккупантов. Во время ведения воздушной разведки экипажем БПАК был обнаружен российский командно-наблюдательный пост и состав с боекомплектом.
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Украинские военные нанесли поражение по целям врага с помощью FPV-дронов. В результате этого российские военные потеряли:
- около десяти военных убитыми;
- двух бойцов ранеными;
- склад с боекомплектом.
Бойцы ССО также опубликовали видео, в котором показали, как обнаружили врага. После этого последовало несколько атак беспилотниками. В результате чего командно-наблюдательный пункт загорелся. В небо вздымался густой серый дым, а личный состав противниками пытался спастись и убежать. Однако не всем это удалось.
Ранее "кошмаромобиль" 56-й бригады ударил по врагу "градом", а бойцы 56-й бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами вблизи Бахмута.
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