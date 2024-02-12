Бійці ССО знищили КСП окупантів на Херсонщині: яких ще втрат зазнав ворог (відео)

Бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військових. Це сталося на Херсонському напрямку.

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Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Також ворог зазнав втрат у живій силі.

ССО знищили КСП противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині, йдеться у повідомленні.

Оператори 73-го морського центру ССО працюють в Херсонській області і знищують російських окупантів. Під час ведення повітряної розвідки екіпажем БпАК було виявлено російський командно-спостережний пост та склад з боєкомплектом.

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Українські військові завдали ураження по цілях ворога за допомогою FPV-дронів. У результаті цього російські військові втратили:

близько десяти військових вбитими;

двох бійців пораненими;

склад з боєкомплектом.

Бійці ССО також опублікували відео, у якому показали як виявили ворога. Після цього відбулося декілька атак безпілотниками. В результаті чого командно-спостережний пункт загорівся. В небо здіймався густий сірий дим, а особовий склад противниками намагався врятуватися та втекти. Проте не всім це вдалося.

Раніше "кошмаромобіль" 56-ї бригади вдарив по ворогу "градом", а бійці 56-ї бригади накрили позицію росіян касетними снарядами поблизу Бахмута.

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