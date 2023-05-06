'Боже, храни короля': Чарльз III принял присягу и официально провозглашен монархом (фото)

В Лондоне (Великобритания) 6 мая состоялась коронация Чарльза III. Была коронована и его жена Камилла. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Теперь Чарльз является сороковым коронованным монархом Соединенного Королевства.

Во время церемонии Чарльз III принял коронационную присягу, возложив руку на Святое Евангелие. Он обязался "выполнять и соблюдать" свои обещания и поклялся, что является "верным протестантом".

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Джастин Велби, архиепископ Кентерберийский, во время проповеди заявил, что каждый "здесь, чтобы короновать короля, чтобы служить". Затем он провел церемонию миропомазания Чарльзу.

Принц Уильям поклялся на верность своему отцу королю Чарльзу III, поцеловав его правую руку. "Я Уильям, принц Уэльский, клянусь в своей верности вам, вере и правде", – сказал он.

Жена Чарльза III королева-консорт Камилла была помазана и коронована через несколько минут после церемонии коронации мужчины. Она не давала коронационной присяги.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо выбрал Чарльз III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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