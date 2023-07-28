Бросьте это в выгребную яму, чтобы избавиться от вони: лайфхак для дачников

Многие украинцы в летние месяцы наслаждаются отдыхом на даче. Однако во время жары может возникать неприятный запах от дачного туалета.

Опытные дачники поделились полезными советами, как легко справиться с этой проблемой, сообщает Telegram -канал "Моя дача. Сад и огород".

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Чтобы нейтрализовать неприятный запах, можно использовать следующие вещества:

Зола. Это универсальное средство, которым удобряют грядки и отпугивают вредителей, поможет справиться с запахом в дачном туалете; Опилки. Особенно красивы свежие и хвойные опилки. Это не только решает вопрос с утилизацией этого материала, но и помогает избавиться от запаха; Крапива. Чтобы избежать неудобств с сохранением растения, можно просто измельчить стебель и листья и высыпать на дно ямы; Помидоры. Не сами овощи, а томатная ботва. Регулярный уход за этим растением подразумевает удаление ненужных отростков, которые можно также использовать, бросив их на дно ямы. Чем больше растительности используется, тем меньше неприятный запах будет в дачном туалете.

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