Киньте це у вигрібну яму, щоб позбутись смороду: лайфхак для дачників

Багато українців в літні місяці насолоджуються відпочинком на дачі. Проте, під час спеки, може виникати неприємний запах від дачного туалету.

Досвідчені дачники поділилися корисними порадами, як легко впоратися з цією проблемою, повідомляє Telegram-канал "Моя дача. Сад і город".

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Щоб нейтралізувати неприємний запах, можна використовувати такі речовини:

Зола. Цей універсальний засіб, яким грядки удобрюють та шкідників відлякують, допоможе впоратися із запахом у дачному туалеті; Тирса. Особливо гарна свіжа та хвойна тирса. Це не тільки розв'язує питання з утилізацією цього матеріалу, а й допомагає позбутися від запаху; Кропива. Щоб уникнути незручностей зі збереженням рослини, можна просто подрібнити стебло та листя і висипати на дно ями; Помідори. Не самі овочі, а томатне бадилля. Регулярний догляд за цією рослиною передбачає видалення непотрібних відростків, які можна також використовувати, кинувши їх на дно ями. Чим більше рослинності використовується, тим менший неприємний запах буде в дачному туалеті.

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