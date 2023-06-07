Будет свежим долго: зачем и как правильно замораживать хлеб

Замороженный хлеб – это очень удобно. Вы берете столько, сколько вам нужно и не выбрасываете много испорченной выпечки. После морозилки хлеб можно поместить в тостер или в микроволновку или духовку и он будет, как только испеченный. Как правильно его замораживать, расскажет UaPortal.

Читайте также: Какие народные приметы и предрассудки связаны с хлебом

Замораживать можно любой хлеб. Но лучше отказаться от заморозки хлеба с твердой корочкой.

Как заморозить хлеб

Нарежьте хлеб ломтиками. Булочки или мафины замораживайте отдельно друг от друга. Каждый кусок заверните в полиэтиленовую пленку, затем положите в пакет с застежкой-молнией. Старайтесь убрать из пакета максимум воздуха. Отправьте хлеб в морозилку.

Видео дня

Хлеб может храниться в морозилке до 8 месяцев.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы хлеб дольше не черствел.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !