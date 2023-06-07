Буде свіжим довго: навіщо та як правильно заморожувати хліб

Заморожений хліб – це дуже зручно. Ви берете лише стільки, скільки вам потрібно та не викидаєте багато зіпсованої випічки. Після морозилки хліб можна помістити у тостер чи у мікрохвильовку або духовку і він буде, як щойно спечений. Як правильно його заморожувати розповість UaPortal.

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Заморожувати можна будь-який хліб. Але краще відмовитись від заморозки хліба з твердою скоринкою.

Як заморозити хліб

Наріжте хліб скибками. Булочки чи мафіни заморожуйте окремо один від одного. Кожен шматок загорніть в поліетиленову плівку, в потім покладіть у пакет із застібкою-блискавкою. Старайтесь забрати з пакета максимум повітря. Відправте хліб у морозилку.

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Хліб може зберігатись у морозилці до 8 місяців.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб хліб довше не черствів.

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