Будьте осторожны: смертельно опасные болезни, которые можно подхватить на огороде

Огород – это не только тяжелый труд, но и опасность для здоровья. Во время огородных работ можно даже подцепить столбняк, который очень опасен для жизни. Как избежать проблем разбирался UaPortal.

Ожоги и аллергия

Некоторые растения могут вызвать боли в горле, заложенность в носу и покраснение кожи. Это симптомы аллергии. Поэтому обязательно работая на огороде используйте перчатки.

Летом солнце особенно беспощадно, поэтому выходя на огород покрывайте голову и одевайте закрытую одежду, которая не даст вам сгореть. Кроме того, используйте солнцезащитный крем.

Укус насекомого

Укус пчелы, осы и разнообразных жуков может вызвать аллергическую реакцию. В некоторых случаях она очень сильна и требует медицинской помощи. Кроме того, опасность несут клещи, которые могут незаметно присосаться к коже. Поэтому не одевайте открытую одежду на огород.

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Проводник

Симптомы столбняка очень быстро проявляются в виде головных болей и слабости. Затем нарушается глотательный рефлекс, повышается температура и начинает "тянуть" мышцы. Если вовремя не обратиться к врачу, заболевание может привести к смерти.

Бактерия, которая переносит столбняк, хранится в почве и попадает в организм через царапины и ранки. Поэтому дезинфекцийте инструменты, руки и обрабатывайте царапины на теле.

Напомним, как выращивать растения на солнечной стороне.

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