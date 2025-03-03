Будьте внимательны, ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 4 марта

Геомагнитные бури классифицируются по К-индексу, который определяет их мощность на шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние бури на технику и самочувствие людей.

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Следует учитывать, что прогноз обновляется каждые три часа, поэтому данные могут изменяться. Центр прогнозирования космической погоды NOAA обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4 марта 2024 года.

В настоящее время длится период сильной магнитной активности. 4 марта ожидается мощная буря (К-индекс 7, красный уровень), которая может влиять на здоровье.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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