Будьте уважні, очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 4 березня

Геомагнітні бурі класифікуються за К-індексом, який визначає їхню потужність на шкалі від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив бурі на техніку та самопочуття людей.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Варто враховувати, що прогноз оновлюється кожні три години, тому дані можуть змінюватися. Центр прогнозування космічної погоди NOAA опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4 березня 2024 року.

Наразі триває період сильної магнітної активності. 4 березня очікується потужна буря (К-індекс 7, червоний рівень), яка може впливати на здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!