Будут ли продавать средства экстренной контрацепции без рецепта: отводи Минздрав

В Украине все контрацептивы экстренного применения гормональные. Поэтому их можно приобрести только по рецепту.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Контрацептивы экстренного применения оказывают серьезное влияние на здоровье и дальнейшее самочувствие женщины. В частности, так решил производитель, а не Минздрав.

Средства экстренной контрацепции обычно имеют два действующих вещества, в частности левоноргестрел и улипристалый ацетат.

Препараты на основе левоноргестрела отпускаются без рецепта в 23 странах ЕС. Однако одновременно в ряде стран – в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше – они рецептурны. Даже в Венгрии, где находится штаб-квартира производителя оригинального препарата, он рецептурный, говорилось в сообщении.

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В большинстве стран ЕС лекарства на основе улипристала ацетата доступны без рецепта. В Украине нет зарегистрированного оригинального препарата, однако есть дженерики, отпускаемые по рецепту.

В свою очередь Минздрав не отрицает, чтобы препараты для экстренной контрацепции отнесли в группу лекарств, отпускаемых без рецепта. Однако с четкими ограничениями их отпуска по возрасту пациентов. Минздрав обратился к производителям с просьбой рассмотреть возможность их перерегистрации в Украине как безрецептурных препаратов.

По предварительной информации, один из производителей оригинального лекарства уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата. Предварительно, в случае предоставления производителями всех необходимых документов, процедура перерегистрации каждого препарата будет длиться около месяца, добавили в Минздраве.

Напомним, мы рассказали, где найти аптеки в Украине, в которых выдают бесплатно лекарства по рецепту.

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