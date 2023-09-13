Чи продаватимуть засоби екстреної контрацепції без рецепту: відводь МОЗ

В Україні всі контрацептиви екстреного застосування є гормональними. Тому їх можна придбати лише за рецептом.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що контрацептиви екстреного застосування мають серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Зокрема, так вирішив виробник, а не МОЗ.

Засоби екстреної контрацепції зазвичай мають дві діючі речовини, зокрема левоноргестрел та уліпристалу ацетат.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними. Навіть в Угорщині, де знаходиться штаб-квартира виробника оригінального препарату, він є рецептурним, йшлося в повідомленні.

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У більшості країн ЄС ліки на основі уліпристалу ацетату доступні без рецепта. В Україні немає зареєстрованого оригінального препарату, проте є дженерики, які відпускаються за рецептом.

Своєю чергою МОЗ не заперечує, аби препарати для екстреної контрацепції віднесли до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Проте з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів.

МОЗ звернулося до виробників з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату. Попередньо, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця, додали в МОЗ.

Нагадаємо, ми розповіли, де знайти аптеки в Україні, у яких видають безплатно ліки за рецептом.

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