Будут ли проиндексированы пенсии украинцам в 2025 году: ответ ПФУ

С 1 марта на Украине планируется индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Что касается работающих пенсионеров, то они тоже могут рассчитывать на повышение выплат, но не все.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров пройдет с 1 апреля. Об этом пишет Униан. "В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 42 закона №1058, органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительных обращений проводят перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать.

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Это касается лиц, которые на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа или работали меньше этого срока, но с момента назначения или последнего перерасчета пенсии прошло два года", – отметили в ПФУ.

В то же время в Фонде не уточнили, сколько работающих пенсионеров получит перерасчет пенсий в 2025 году.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, у кого в марте вырастет пенсия.

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