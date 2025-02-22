Чи буде проіндексовано пенсії українцям у 2025 році: відповідь ПФУ

З 1 березня в Україні планується індексація пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Щодо працюючих пенсіонерів, то вони також можуть розраховувати на підвищення виплат, але не всі.

Індексація пенсій для працюючих пенсіонерів відбудеться з 1 квітня. Про це пише Уніан. "Відповідно до абзацу 5 частини 4 статті 42 закону №1058, органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткових звернень проводять перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати.

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Це стосується осіб, які на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу або ж працювали менше цього терміну, але з моменту призначення чи останнього перерахунку пенсії минуло два роки", – зазначили у ПФУ.

Водночас у Фонді не уточнили, скільки працюючих пенсіонерів отримає перерахунок пенсій у 2025 році.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, у кого в березні зросте пенсія.

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