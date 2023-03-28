Будут неприятные последствия: 11 вещей, которые нельзя дарить
Подарки – это немаловажная часть многих праздников. Но, согласно народным приметам, некоторые подарки могут привести к неприятным последствиям. Поэтому прежде чем выбирать подарок, следует ознакомиться со списком вещей, которые не рекомендуется дарить.
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- Часы. Считается, что если дарить часы, то это может привести к расставанию, поскольку человек будет уделять внимание вам до тех пор, пока часы работают. Но как только он сломается, то интерес к вам исчезает;
- Фигурки птиц. Они внушают уныние и могут принести неприятности;
- Зеркало – тоже не самый лучший вариант подарка. По поверью, оно может принести беду;
- Платки, полотенца и шарфы могут привести к печали, слезам и разлукам;
- Шкатулка – это вещь, которая может привести к тому, что человек, которому вы ее дарите, будет скрывать свои чувства от вас;
- Икона или портрет также не является лучшим вариантом, поскольку может привести к ссорам и невзгодам;
- Расческа, как подарок, может привести к тому, что человек узнает о ваших тайнах и секретах;
- Нож может принести ссоры и конфликты в доме;
- Зажигалка или портсигар могут привести к ухудшению отношений или прекращению их совсем;
- Пустой кошелек может притягивать бедность и финансовые неудачи. Перед тем как подарить положите в кошелек копейку;
Бывает, что человек получить в подарок вещь, которую нельзя дарить. В таком случае вручите подарок и возьмите копейку, чтобы не подарить "продать" предмет.
Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.
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