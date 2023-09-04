Были ли в вашем роду ведьмы и прорицатели: какие признаки об этом свидетельствуют

Исповедь о ведьмах и колдунах всегда была частью мировой культуры, и многие столетия назад ведьмы воспринимались как порождение зла. Однако со временем становится все более очевидным, что их способности гораздо шире, чем свидетельствуют древние городские легенды.

Читайте также: В какое время и в какие дни нельзя давать деньги взаймы

Известно, что многие были предвестницами событий, кто-то обладал удивительными целительскими способностями, другие обладали чрезвычайной связью с природой, а некоторые могли управлять стихиями и общаться с животными. Возможно ли, что ведьмы в наше время тоже существуют, и их способности могут скрываться в любом? Ukr.Media поделилось признаками, по которым можно распознать особую энергию волшебниц.

Видео дня

Интуиция: Известно, что ведьмы обладают невероятным чувством интуиции. Они могут предчувствовать опасность, понимать дела, и чувствовать намерения людей даже без очевидных оснований. Их интуиция может быть столь сильной, что иногда трудно объяснить, откуда она берется. Целительские способности: В некоторых случаях известно, что потомки ведьм могут иметь целительские способности. Их руки, даже без их воли, могут тянуться к больным местам, и прикосновение может способствовать исцелению. Известно, что они могут забыть о боли, даже у чужих людей, одним только прикосновением. Дежавю: Некоторые люди периодически ощущают необычайные вспышки памяти, когда они понимают, что подобное уже произошло в прошлом. Это явление известно даже научному сообществу, но до сих пор нет однозначного объяснения. Некоторые считают, что это воспоминания из прошлых жизней, а другие рассматривают это как результат внутренней интуиции. Связь с природой: Если вы всегда мечтали о жизни на природе, окруженной лесами, полями и водоемами, и вы чувствуете себя как дома в этом окружении, это может быть признаком сильной связи с природой. Вас не пугают ни жара, ни мороз, и вы ощущаете, как энергия природы протекает в ваших венах. Любовь к животным: Некоторые имеют особую связь с животными, которая является чем-то большим, чем просто любовь к домашним любимцам. Такие люди могут спокойно общаться с дикими животными, обычно боящимися людей, а также оказывать помощь раненым или беспризорным животным. Внешние признаки: Иногда ведьмскую кровь можно узнать по определенным внешним признакам: Цвет волос: Например, рыжие женщины в древности часто ассоциировались с ведьмами, но и брюнетки тоже могли быть под подозрением.

Цвет глаз: Яркие зеленые, карие и зеленые оттенки считались признаком магической силы.

Родинки и веснушки: Они считались признаком присутствия магической силы, и большие родимые пятна называли "печатями дьявола".

Внешность и привлекательность: Соблазнительная внешность может вызвать негативные реакции у некоторых людей и быть признаком магического воздействия.

Бледая кожа: В Средние века считалось, что ведьмы имеют бледную кожу из-за отсутствия крови в их жилах.

Помните, что это только приметы, и необязательно каждый человек, отвечающий этим характеристикам, является ведьмой или имеет магические способности. Веру в такие вещи следует рассматривать как субъективное мнение, и всегда лучше иметь объективный подход к решению вопросов о природе этих явлений.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!