Часть украинцев может остаться без пенсий в сентябре: что произошло

В сентябре 2023 года ряд украинцев могут остаться без пенсий и социальных выплат. Это связано с тем, что в Ощадбанке возвращают обязательное прохождение физической идентификации.

Украинцы, которые не могут пройти проверку, останутся без выплат. Речь идет о пенсионерах и получателях социальной (адресной) помощи среди ВПЛ, пишет УНН.

Отмечается, что для сохранения выплат с 1 сентября нужно лично обращаться в отделения "Ощадбанка", чтобы пройти процедуру прохождения физической идентификации клиента. Такое требование существовало и раньше, но из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19, оно было временно отменено.

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Гражданам, не прошедшим процедуру, будут приостановлены начисления средств. Для восстановления расходных операций необходимо проходить физическую идентификацию по установленной процедуре.

Для идентификации ВПЛ следует обратиться в Ощадбанк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и основной платежной картой или основным электронным пенсионным удостоверением.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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