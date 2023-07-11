Частина українців може залишитись без пенсій у вересні: що сталося

У вересні 2023 року низка українців може залишитися без пенсій та соціальних виплат. Це пов'язано з тим, що в Ощадбанку повертають обов'язкове проходження фізичної ідентифікації.

Українці, які не зможуть пройти перевірку, залишаться без виплат. Йдеться про пенсіонерів та отримувачів соціальної (адресної) допомоги серед ВПО, пише УНН.

Зазначається, що для збереження виплат з 1 вересня потрібно особисто звертатися до відділень "Ощадбанку", щоб пройти процедуру проходження фізичної ідентифікації клієнта. Така вимога існувала і раніше, але через карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19, вона була тимчасово скасована.

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Громадянам, які не пройдуть процедуру, будуть призупинені нарахування коштів. Для відновлення видаткових операцій потрібно проходити фізичну ідентифікацію за встановленою процедурою.

Для ідентифікації ВПО потрібно звернутися до Ощадбанку з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу, та основною платіжною карткою або основним електронним пенсійним посвідченням.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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