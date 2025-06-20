Часть услуг отменена: что меняется для клиентов Ощадбанка и кого это касается

Клиенты государственного Ощадбанка, временно находящиеся за пределами Украины, потеряли доступ к части банковских услуг из-за невозможности воспользоваться ими дистанционно. В частности, чтобы получить печатную справку о состоянии счетов нужно лично обратиться в отделение банка.

Эта информация обнародована на официальной странице Ощадбанка в Facebook. Одна из находящихся за рубежом клиенток столкнулась с трудностями при попытке получить информацию о своих сбережениях, депозитах и ценных бумагах. Женщина обратилась за разъяснениями, как именно можно получить соответствующую справку, не находясь в Украине.

"Что делать тем, кто сейчас не в стране? Мне нужна справка или выписка из банка о наличии сбережений, депозитов или ценных бумаг. В своём онлайн-кабинете такой опции я не нашла. Может ли работник банка послать мне эту информацию дистанционно?" – указано в обращении.

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Представитель Сбербанка объяснил, какими способами клиенты могут узнать состояние своих счетов:

через мобильное приложение или веб-версию онлайн-банкинга "Ощад 24/7";

позвонив в контакт-центр по номеру +38 (044) 247 84 18 (этот номер также работает для международных звонков);

обратившись лично в отделение банка.

Однако важно учесть один момент: если нужна печатная банковская справка, получить ее можно только при личном присутствии в отделении.

"Если вас интересует только наличие депозитов или мобильных сбережений, эту информацию можно легко просмотреть в приложении или уточнить по телефону в контакт-центре. Но для оформления бумажной справки нужно обратиться непосредственно в банк", – объяснили в финучреждении.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка грозит потеря доступа к собственным средствам.

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