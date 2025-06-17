Ощадбанк представив оновлені сервіси: що стало доступно клієнтам
Державний банк "Ощадбанк" впровадив новий цифровий інструмент для підприємців в Україні, який спрощує процес подання документів. Йдеться про запуск сервісу мультишерингу – функції обміну документами між кількома сторонами.
Про це йдеться в офіційних даних "Ощадбанку". Нова послуга стане доступною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Цей інструмент працюватиме через застосунок "Дія" та буде інтегрований в онлайн-платформу Ощадбізнес.
У банку зазначають, що завдяки новому сервісу бізнес-клієнти зможуть надсилати повний комплект необхідних документів в межах одного запиту, що значно підвищує оперативність та зручність ведення справ.
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Послуга охоплюватиме обмін такими документами, як:
- ID-картки та закордонні паспорти;
- індивідуальні податкові номери;
- посвідки на тимчасове або постійне проживання;
- довідки про доходи;
- свідоцтва про народження;
- документи для внутрішньо переміщених осіб;
- записи про зміну імені, укладення або розірвання шлюбу;
- пенсійні посвідчення;
- дипломи про освіту;
- посвідчення учасників бойових дій;
- водійські права;
- техпаспорти на транспортні засоби;
- студентські квитки.
Як скористатися новою послугою
Щоб активувати сервіс мультишерингу документів, клієнту потрібно виконати кілька простих кроків:
- натиснути спеціальну кнопку або відсканувати QR-код за допомогою застосунку "Дія";
- вибрати з переліку потрібні документи;
- підтвердити запит за допомогою електронного підпису Дія.Підпис.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" вимагає від клієнтів дані про обсяги коштів.
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