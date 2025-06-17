Ощадбанк представив оновлені сервіси: що стало доступно клієнтам

Державний банк "Ощадбанк" впровадив новий цифровий інструмент для підприємців в Україні, який спрощує процес подання документів. Йдеться про запуск сервісу мультишерингу – функції обміну документами між кількома сторонами.

Про це йдеться в офіційних даних "Ощадбанку". Нова послуга стане доступною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Цей інструмент працюватиме через застосунок "Дія" та буде інтегрований в онлайн-платформу Ощадбізнес.

У банку зазначають, що завдяки новому сервісу бізнес-клієнти зможуть надсилати повний комплект необхідних документів в межах одного запиту, що значно підвищує оперативність та зручність ведення справ.

Читайте також: Клієнтам "Ощадбанку" загрожує втрата доступу до власних коштів: що треба зробити до 1 липня

Послуга охоплюватиме обмін такими документами, як:

ID-картки та закордонні паспорти;

індивідуальні податкові номери;

посвідки на тимчасове або постійне проживання;

довідки про доходи;

свідоцтва про народження;

документи для внутрішньо переміщених осіб;

записи про зміну імені, укладення або розірвання шлюбу;

пенсійні посвідчення;

дипломи про освіту;

посвідчення учасників бойових дій;

водійські права;

техпаспорти на транспортні засоби;

студентські квитки.

Як скористатися новою послугою

Щоб активувати сервіс мультишерингу документів, клієнту потрібно виконати кілька простих кроків:

натиснути спеціальну кнопку або відсканувати QR-код за допомогою застосунку "Дія";

вибрати з переліку потрібні документи;

підтвердити запит за допомогою електронного підпису Дія.Підпис.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" вимагає від клієнтів дані про обсяги коштів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!