Ощадбанк представил обновленные сервисы: что стало доступно клиентам
Государственный банк "Ощадбанк" внедрил новый цифровой инструмент для предпринимателей в Украине, упрощающий процесс подачи документов. Речь идет о запуске сервиса мультишеринга – функции обмена документами между несколькими сторонами.
Об этом говорится в официальных данных "Ощадбанка". Новая услуга станет доступна для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Этот инструмент будет работать через приложение "Дія" и будет интегрирован в онлайн-платформу Ощадбищнес.
В банке отмечают, что благодаря новому сервису бизнес-клиенты смогут отправлять полный комплект необходимых документов в рамках одного запроса, что значительно повышает оперативность и удобство ведения дел.
Читайте также: Клиентам "Ощадбанка" грозит потеря доступа к собственным средствам: что нужно сделать до 1 июля
Услуга будет включать в себя обмен такими документами, как:
- ID-карты и загранпаспорта;
- индивидуальные налоговые номера;
- виды на временное или постоянное проживание;
- справки о доходах;
- свидетельства о рождении;
- документы для внутренне перемещенных лиц;
- записи об изменении имени, заключении или расторжении брака;
- пенсионные удостоверения;
- дипломы об образовании;
- удостоверение участников боевых действий;
- водительские права;
- техпаспорта на транспортные средства;
- студенческие билеты.
Как воспользоваться новой услугой
Чтобы активировать сервис мультишеринга документов, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- нажать специальную кнопку или отсканировать QR-код с помощью приложения "Дія";
- выбрать из перечня нужные документы;
- подтвердить запрос с помощью электронной подписи Дія.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Сбербанк требует от клиентов данные об объемах средств.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !