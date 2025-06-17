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Ощадбанк представил обновленные сервисы: что стало доступно клиентам

Анастасия Крыщук

Ощадбанк представил обновленные сервисы: что стало доступно клиентам
Ощадбанк обновил сервисы для клиентов. Источник: Ощадбанк/Telegram

Государственный банк "Ощадбанк" внедрил новый цифровой инструмент для предпринимателей в Украине, упрощающий процесс подачи документов. Речь идет о запуске сервиса мультишеринга – функции обмена документами между несколькими сторонами.

Об этом говорится в официальных данных "Ощадбанка". Новая услуга станет доступна для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Этот инструмент будет работать через приложение "Дія" и будет интегрирован в онлайн-платформу Ощадбищнес.

В банке отмечают, что благодаря новому сервису бизнес-клиенты смогут отправлять полный комплект необходимых документов в рамках одного запроса, что значительно повышает оперативность и удобство ведения дел.

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Услуга будет включать в себя обмен такими документами, как:

  • ID-карты и загранпаспорта;
  • индивидуальные налоговые номера;
  • виды на временное или постоянное проживание;
  • справки о доходах;
  • свидетельства о рождении;
  • документы для внутренне перемещенных лиц;
  • записи об изменении имени, заключении или расторжении брака;
  • пенсионные удостоверения;
  • дипломы об образовании;
  • удостоверение участников боевых действий;
  • водительские права;
  • техпаспорта на транспортные средства;
  • студенческие билеты.

Как воспользоваться новой услугой

Чтобы активировать сервис мультишеринга документов, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • нажать специальную кнопку или отсканировать QR-код с помощью приложения "Дія";
  • выбрать из перечня нужные документы;
  • подтвердить запрос с помощью электронной подписи Дія.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Сбербанк требует от клиентов данные об объемах средств.

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