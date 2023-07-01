Части украинцев остановили пенсии по инвалидности: как восстановить

Некоторым украинским пенсионерам остановили начислять выплаты по инвалидности. Речь идет о гражданах, которые были покинуть свое место жительства и уехать за границу из-за войны.

Специалисты Пенсионного фонда ответили, что в таком случае следует обратиться в органы Фонда. Одним из вариантов возобновления выплат будет отправка заявления и пакета документов.

Это нужно будет прислать по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда, или воспользоваться вебпорталом ПФУ. В частности, в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты" (при этом необходимо подписать квалифицированной электронной подписью).

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Кроме заявления также необходимо предоставить копии:

паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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