Чем подкармливать кабачки в июле, чтобы получить богатый урожай

Вкусный и универсальный овощ, кабачок давно стал неотъемлемой частью украинской кухни, даря много разнообразных блюд. Это благодаря его универсальному вкусу: кабачки имеют едва заметную горечь и не слишком сладкие. Со сменой только одной приправы можно изменить характер овоща.

Кабачки легко впитывают соль и быстро готовятся, обеспечивая потребителю максимальное количество микроэлементов и полезных веществ. А правильный уход в июле гарантирует урожай высокого качества.

Читайте также: Как сделать кабачковые оладьи на завтрак

Для удобрения кабачков можно использовать домашние рецепты. Для этого 100 г дрожжей растворите в литре теплой воды и добавьте столовую ложку сахара. Затем оставьте этот раствор на 3-4 часа в теплом месте. Один стакан полученного раствора добавьте к 10 литрам воды и полейте этим раствором кабачки в теплое время суток.

Видео дня

Не оставляйте смесь на прямом солнечном свете, чтобы не повредить полезные микроорганизмы, ускоряющие процесс разложения и высвобождения азота, фосфора и калия.

Напоминаем, что также вовремя следует удалять листья из кабачков, чтобы они не занимали энергию и влагу от растения. Если своевременно проводить эту процедуру, растения будут придавать максимальную энергию своим плодам.

Напомним, ранее мы писали о лекарственном средстве, которое поможет уберечь кабачки от гниения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!