Чим підживлювати кабачки в липні, щоб отримати багатий врожай

Смачний та універсальний овоч, кабачок, давно став невід'ємною частиною української кухні, даруючи багато різноманітних страв. Це завдяки його універсальному смаку: кабачки мають ледь помітну гіркоту та не надто солодкі. Із зміною лише однієї приправи можна змінити характер овоча.

Кабачки легко поглинають сіль і швидко готуються, забезпечуючи споживачеві максимальну кількість мікроелементів та корисних речовин. А правильне доглядання у липні гарантує врожай високої якості.

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Для добрива кабачків можна використовувати домашні рецепти. Для цього 100 грамів дріжджів розчиніть у літрі теплої води і додайте столову ложку цукру. Потім залиште цей розчин на 3-4 години в теплому місці. Одну склянку отриманого розчину додайте до 10 літрів води і полийте цим розчином кабачки в теплий час доби.

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Не залишайте суміш на прямому сонячному світлі, щоб не пошкодити корисні мікроорганізми, які прискорюють процес розкладання та вивільнення азоту, фосфору та калію.

Нагадуємо, що також вчасно слід видаляти листя з кабачків, щоб воно не займало енергію та вологу від рослини. Якщо вчасно проводити цю процедуру, рослини будуть надавати максимальну енергію своїм плодам.

Нагадаємо, раніше ми писали про лікарський засіб, який допоможе вберегти кабачки від гниття.

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