Чем удобрить баклажаны, чтобы получить крупные плоды и увеличить урожай

Многие дачники хотят вырастить большие, округлые и здоровые баклажаны на своих грядках. Это можно легко сделать, если вы будете использовать некоторые подпиточные средства, о которых мы расскажем далее. Более того, они не требуют значительных затрат.

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Одно из таких средств – это смесь, которую можно приготовить из прессованных дрожжей;

Сначала смешайте 600 г дрожжей с 1 литром теплой воды;

Добавьте растолченную яичную скорлупу и хорошо перемешайте;

Поставьте смесь в теплое место на 4 часа.

После этого разбавьте смесь чистой водой в соотношении 1:10;

Полейте кусты баклажанов, добавляя пол-литра средства в каждую лунку.

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Используйте этот метод для получения урожая баклажанов, который будет обильным, вкусным и здоровым.

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