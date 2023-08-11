Чернеют помидоры на огороде: как спасти урожай

Чернение и гниль помидоров – известные проблемы для многих хозяев. В частности, одной из главных трудностей является вершинная гниль томатов. Она сначала поражает кончики плодов, постепенно переходя во всю ягоду. Эта инфекция чаще всего атакует тепличные помидоры из-за их чувствительности к температурным изменениям и удобрениям.

Об этом сообщили в Главреде. Пораженные участки становятся сухими и лопаются во время созревания помидоров. Дополнительным фактором есть дефицит влажности. Растениям необходимо обеспечивать достаточное количество воды, особенно во время активного роста и плодоношения.

Также может возникнуть чернение стеблей томатов из-за превышения азотных удобрений. Важно обеспечить растения сбалансированным набором питательных веществ.

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Нехватка кальция также может быть причиной. Это проявляется в черных или черных пятнах на кончиках плодов. Важно использовать кальций-содержащие удобрения или добавлять известковые примеси в почву.

Температурные изменения могут отрицательно влиять на "иммунитет" помидоров, способствуя гниль. В теплицах сбалансировать свет гораздо легче, поэтому перед посадкой следует обдумать все потребности растений.

Некоторые сорта помидоров более подвержены воздействию внешней среды. Рекомендуется выбирать устойчивые сорта, учитывая климатические условия региона.

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Одним из залогов успешного урожая является своевременный сбор помидоров. Следует учитывать следующие моменты:

Зрелость: плоды должны быть яркими и крепкими. Незрелые или перезрелые помидоры быстро портятся.

Время суток и погода: рекомендуется собирать помидоры утром, когда воздух еще не нагрелся и в сухую погоду. Влажность может способствовать распространению грибковых заболеваний.

Инструменты: лучше срывать плоды руками, чтобы избежать механических повреждений и инфекций.

Помидоры лучше хранить при комнатной температуре или в прохладном месте. Не рекомендуется хранить их при низких температурах.

Не мойте сразу: не мойте помидор сразу после сбора, поскольку влажность может способствовать развитию грибковых инфекций.

Для борьбы с темными пятнами и гнилью важно вовремя принять меры на стадии созревания плодов.

Древесный пепел: запарьте стакан золы кипятком и оставьте в сутки. Далее разведите холодной водой.

Сода: растворите 20 г соды в ведре теплой воды и опрыскивайте растения.

Бордосская смесь: раствор от 1% безопасен для растений и эффективен в борьбе с инфекциями.

Селитра: опрыскивание кальцием рекомендуется проводить 3-4 раза в неделю.

Напомним, ранее мы рассказывали о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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