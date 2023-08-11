Чорніють помідори на городі: як врятувати врожай

Чорніння та гниль помідорів – відомі проблеми для багатьох господарів. Зокрема, однією з головних труднощів є вершинна гниль помідорів. Вона спершу вражає кінчики плодів, поступово переходячи на всю ягоду. Ця інфекція найчастіше атакує тепличні помідори через їхню чутливість до температурних змін та добрив.

Про це повідомили в Главред. Зазначили, що уражені ділянки стають сухими та лопаються під час дозрівання помідорів. Додатковим чинником є дефіцит вологості. Рослинам необхідно забезпечувати достатню кількість води, особливо під час активного росту та плодоношення.

Також може виникнути чорніння стебел томатів через перевищення азотних добрив. Важливо забезпечити рослини збалансованим набором поживних речовин.

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Брак кальцію також може бути причиною. Це проявляється у чорних або темних плямах на кінчиках плодів. Важливо використовувати кальцій-вмісні добрива або додавати вапняні домішки в ґрунт.

Температурні зміни можуть негативно впливати на "імунітет" помідорів, сприяючи гниль. У теплицях збалансувати світло набагато легше, тому перед садінням слід обдумати всі потреби рослин.

Деякі сорти помідорів більш схильні до впливу зовнішнього середовища. Рекомендується вибирати стійкі сорти з огляду на кліматичні умови регіону.

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Одним із запорук успішного врожаю є своєчасний збір помідорів. Слід враховувати такі моменти:

Зрілість: плоди повинні бути яскравими та міцними. Незрілі або перезрілі помідори швидко псуються.

Час доби та погода: рекомендується збирати помідори вранці, коли повітря ще не нагрілося, та в суху погоду. Вологість може сприяти поширенню грибкових хвороб.

Інструменти: найкраще зривати плоди руками, щоб уникнути механічних пошкоджень та інфекцій.

Умови зберігання: помідори краще зберігати при кімнатній температурі або в прохолодному місці. Не рекомендується зберігати їх при низьких температурах.

Не мийте відразу: не мийте помідори відразу після збору, оскільки вологість може сприяти розвитку грибкових інфекцій.

Для боротьби з темними плямами та гниллю, важливо вчасно вжити заходи на стадії дозрівання плодів.

Деревний попіл: запарте стакан золи окропом та залиште на добу. Далі розведіть холодною водою.

Сода: розчиніть 20 г соди у відрі теплої води та обприскуйте рослини.

Бордоська суміш: розчин від 1% є безпечним для рослин та ефективним у боротьбі з інфекціями.

Селітра: обприскування кальцієм рекомендується проводити 3-4 рази на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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