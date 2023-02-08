Четырехдневная магнитная буря в разгаре: как защитить организм

Вторая волна магнитных бурь в феврале уже в разгаре. По прогнозам ученых, она продлится четыре дня, однако ее мощность будет не максимальной. Тем не менее, метеочувствительным и людям с ослабленным организмом необходимо обращать внимание на симптомы организма.

Буря началась во вторник, 7 февраля, сообщает Meteoagent. Она продлится также 8, 9 и 10 числа с интенсивностью в 4 балла. Мощность пойдет на убыль только с 11 февраля, показатели будут держаться на уровне 2 баллов. Эта четырехдневная волна считается средней по мощности, ее влияние испытывает небольшое количество людей. Наиболее уязвимыми считаются метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Обычно люди жалуются на слабость, бессонницу, головную боль, боль в суставах и скачки давления.

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Как защитить организм:

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени; пейте чистую воду без газа в течение дня; избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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