Чотириденна магнітна буря в розпалі: як захистити організм

Друга хвиля магнітних бур у лютому вже в розпалі. За прогнозами вчених, вона триватиме чотири дні, проте її потужність буде не максимальною. Тим не менш, метеочутливим та людям з ослабленим організмом необхідно звертати увагу на симптоми організму.

Буря розпочалась у вівторок, 7 лютого, повідомляє Meteoagent. Вона триватиме також 8, 9 та 10 числа із інтенсивністю у 4 бали. Потужність піде на спад лише з 11 лютого, показники будуть триматися на рівні 2 балів. Ця чотириденна хвиля вважається середньою за потужністю, її вплив відчуває невелика кількість людей. Найбільш вразливими вважаються метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Зазвичай люди жаліються на слабкість, безсоння, головний біль, біль у суглобах та стрибки тиску.

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Як захистити організм:

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон. Додайте більше корисних овочів та зелені; пийте чисту воду без газу протягом дня; уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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