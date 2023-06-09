Число отравившихся суррогатным алкоголем на россии выросло до 101, умерло - 31

Суррогатным алкоголем "Мистер Сидр" отравился 101 человек по всей россии. Погиб 31 человек. Среди отравленных – беременная женщина и четыре подростка. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 25 человек - в тяжелом. В пробах "Мистера Сидра" обнаружили примеси этилбутирата и метанола.

Об этом сообщает Тетеграм-канал НТВ

По сообщению следствия, сидр изготовляли из спиртосодержащей жидкости, украденной из состава ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД россии по Самарской области", которая была изъята из обращения и отправлена на склад в 2012 году, откуда ее украли.

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Алкоголь под маркой "Мистер Сидр" выпускала самарская компания "Анди" на частном пивоваренном заводе "Варка". Ее владелец Анар Гусейнов, арестованный до 4 августа.

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Партии "Мистера Сидра" изъяли в 11 регионах России.

Напомним, в России от алкогольного отравления скончались 16 человек, до 40 в больницах.

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